СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди 16 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 13

Поради отстраняване на възникнала авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването до 20:00ч. на 23.07.2019г. към ж.к."Стоян Заимов"№65 и ж.к."Младост"№7 и 9.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.