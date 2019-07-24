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Заповед за определяне на купувач след проведен търг с тайно наддаване.

24 юли 2019 08:54, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 38 минути, брой четения: 27

Файлове

Заповед за определяне на купувач след проведен търг с тайно наддаване [94.3KB]

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