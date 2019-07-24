СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди 23 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 12

Поради отстраняване на възникнала авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването до 20:00ч. на 24.07.2019г. към ж.к."Стоян Заимов" от №79 до №89.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.