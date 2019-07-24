СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди 28 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 21

Поради отстраняване на възникнала авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването до 20:00ч. на 25.07.2019г. към следните адреси: ул."Лъдженска" №1; №2; №4; №7; ул."Славянска" №5; №8; №9; №13; бул."Цар Симеон" №11; №27; №29.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.