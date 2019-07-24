СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди 19 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 22

Поради отстраняване на възникнала авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването до 16:00ч. на 26.07.2019г. към ж.к."Дружба" №10; №11 и №17.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.