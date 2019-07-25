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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв."Комлука"

25 юли 2019 08:46, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти на 25.07.2019 г. (четвъртък-) до 11. 00 ч. е прекъснато водоподаването на кв. "Комлука".

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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