Прекъсване водоподаването в кв."Комлука"

ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на аварийни ремонти на 25.07.2019 г. (четвъртък-) до 11. 00 ч. е прекъснато водоподаването на кв. "Комлука".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.