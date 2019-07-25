СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди 23 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 13

Поради непредвидени обстоятелства (сложно изградена комуникация), ремонтните работи в ж.к. "Стоян Заимов" са затруднени и по тази причина срока за възстановяване на топлоподаването на блоковете от №79 до №89 се удължава до 16:00ч. на 26.07.2019г.

Ръководството се извинява за създаденото неудобство и благодари за разбирането.