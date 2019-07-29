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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОП с предмет: «ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНИ ТОПКИ ЗА БАРАБАННО-ТОПКОВА МЕЛНИЦА ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

29 юли 2019 14:41, Надежда Иванова (Топлофикация Сливен)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 11

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, чрез покупка на стоманени топки за барабанно-топкови мелници за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД.

Файлове

РЕШЕНИЕ - 29.07.2019г. 15:30часа [106KB]

Portable Document Format File

ОБЯВЛЕНИЕ - 29.07.2019г. 15:31 часа [8.29MB]

Portable Document Format File

ДОКУМЕНТАЦИЯ - 29.07.2019г. 15:33 часа [141KB]

Portable Document Format File

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - 29.07.2019г. 15:35 часа [109KB]

Microsoft Word Document

Образец ЕЕДОП - 29.07.2019г., 15:37 часа [81.3KB]

Zipped File

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - 29.07.2019г. 15:38 часа [61.7KB]

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