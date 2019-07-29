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Сливен. Новини от източника. Последни новини
ОП с предмет: «ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНИ ТОПКИ ЗА БАРАБАННО-ТОПКОВА МЕЛНИЦА ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, чрез покупка на стоманени топки за барабанно-топкови мелници за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД.
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РЕШЕНИЕ - 29.07.2019г. 15:30часа [106KB]
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ОБЯВЛЕНИЕ - 29.07.2019г. 15:31 часа [8.29MB]
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ДОКУМЕНТАЦИЯ - 29.07.2019г. 15:33 часа [141KB]
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ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - 29.07.2019г. 15:35 часа [109KB]
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Образец ЕЕДОП - 29.07.2019г., 15:37 часа [81.3KB]
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - 29.07.2019г. 15:38 часа [61.7KB]
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