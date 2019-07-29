ОП с предмет: «ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНИ ТОПКИ ЗА БАРАБАННО-ТОПКОВА МЕЛНИЦА ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 11 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 11

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, чрез покупка на стоманени топки за барабанно-топкови мелници за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД.

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РЕШЕНИЕ - 29.07.2019г. 15:30часа [106KB] Portable Document Format File

ОБЯВЛЕНИЕ - 29.07.2019г. 15:31 часа [8.29MB] Portable Document Format File

ДОКУМЕНТАЦИЯ - 29.07.2019г. 15:33 часа [141KB] Portable Document Format File