Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в част от кв."Южна промишлена зона"-на юг от "Вини-Сливен"-ООД

01 август 2019 14:03, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 5 часа, брой четения: 52
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01. 08. 2019 г. (четвъртък) от 14.00ч. до 17.00ч. е прекъснато водоподаването в част от кв."Южна промишлена зона"-на юг от "Вини-Сливен"-ООД.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 