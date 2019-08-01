Прекъсване водоподаването в част от кв."Южна промишлена зона"-на юг от "Вини-Сливен"-ООД

ВиК-Сливен преди 5 часа, брой четения: 52 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 52

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01. 08. 2019 г. (четвъртък) от 14.00ч. до 17.00ч. е прекъснато водоподаването в част от кв."Южна промишлена зона"-на юг от "Вини-Сливен"-ООД.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.