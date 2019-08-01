Прекъсване водоподаването на с.Гергевец

ВиК-Сливен преди 5 часа, брой четения: 65 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 65

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 01.08.2019 г.(четвъртък) от 14.30ч. до 17.00ч. е прекъснато водоподаването на с.Гергевец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.