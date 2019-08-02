Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

01.08.2019 / 09:30

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02.08.2019 г. (петък) до 14.00 ч. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.