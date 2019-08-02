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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на с.Гергевец с.Крушаре и с. Самуилово

02 август 2019 09:06, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради авария на Трафопост захранващ БПС на помпенна станция Гергевец 1 , до отстраняване на аварията е прекъснато водоснабдяването на с.Гергевец с.Крушаре и с. Самуилово.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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