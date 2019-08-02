Прекъсване водоподаването на с.Гергевец с.Крушаре и с. Самуилово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради авария на Трафопост захранващ БПС на помпенна станция Гергевец 1 , до отстраняване на аварията е прекъснато водоснабдяването на с.Гергевец с.Крушаре и с. Самуилово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.