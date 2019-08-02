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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с.Панаретово

02 август 2019 11:18, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 6 часа, брой четения: 72

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02.08.2019 г./ петък/ до 16. 00 ч. е прекъснато водоподаването на с. Панаретово.

 

 

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

 

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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