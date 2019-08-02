Прекъсване водоподаването в с.Панаретово

ВиК-Сливен преди 6 часа, брой четения: 72 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 72

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02.08.2019 г./ петък/ до 16. 00 ч. е прекъснато водоподаването на с. Панаретово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.