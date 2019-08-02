СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди 3 часа, брой четения: 72 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 72

Уведомяваме нашите клиенти, че срока за възстановяване на топлоподаването към ул."Граф Игнатиев" №6 и №8 се удължава до 20,00ч. на 05.08.2019г., поради ремонтни работи по топлопреносната мрежа.

Ръководството се извинява за създаденото неудобство