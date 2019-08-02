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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

02 август 2019 14:33, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 3 часа, брой четения: 72
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Уведомяваме нашите клиенти, че срока за възстановяване на топлоподаването към ул."Граф Игнатиев" №6 и №8 се удължава до 20,00ч. на 05.08.2019г., поради ремонтни работи по топлопреносната мрежа.

 

Ръководството се извинява за създаденото неудобство

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