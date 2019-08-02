С първа копка стартират дейностите по укрепване на свлачището край Качулка

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

С първа копка в понеделник, 5 август ще бъде даден старт на дейностите по проект „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост Качулка – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“. Началото е от 10 часа на селище Качулка.

По-късно, от 13 часа в сградата на Областния информационен център ще се проведе пресконференция, свързана с дейностите и параметрите на проекта.

02.08.2019 г.

Снимка: Internet