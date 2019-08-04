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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на с.Горно Александрово

04 август 2019 12:58, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради авария на Трафопост захранващ помпената станция до отстраняване на аварията е прекъснато водоснабдяването на с.Горно Александрово.

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