СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди 31 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 30

Поради отстраняване на възникнала авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването от 10,00ч. до 18,00ч. на 05.08.2019г. към ж.к."Сини камъни" №23 и №27

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.