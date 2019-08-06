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СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

06 август 2019 08:57, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27
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Поради отстраняване на възникнала авария по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването от 09,30ч. до 20,00ч. на 06.08.2019г. към ж.к."Сини камъни"; ж.к."Българка" и ж.к."Дружба" от бл.№1 до бл.№7.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

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