Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 34

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 06.08.2019 г. (Вторник до 12.00 ч. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.