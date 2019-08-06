Прекъсване водоподаването на с.Самуилово

ВиК-Сливен преди 44 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 06.08.2019г. (Вторник) до 16.30ч. е прекъснато водоподаването на с.Самуилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.