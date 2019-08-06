Прекъсване водоподаването в част от кв."Ново село"

ВиК-Сливен преди 36 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 38

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 06.08. 2019 г. (Вторник) от 10.00ч.до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" в района на ул. Карандила.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.