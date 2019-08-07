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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Временно е преустановено движението на автомобили в част от кв. „Клуцохор“

07 август 2019 10:53, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 23
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Във връзка с отстраняване на авария по вътрешната водопроводна мрежа временно е преустановено движението на автомобили в част от квартал „Клуцохор“. Мярката важи от входа на улица „Н. Ботушев“ (Дирекция социално подпомагане) до пресечката на улица „ Д. Кавалджиев“ с улица „Радецки“. Движението ще бъде пуснато отново в 12.30 часа.

07.08.2019 г.

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