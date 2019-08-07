Прекъсване водоподаването в с. Омарчево

ВиК-Сливен преди 44 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07.08. 2019 г. (сряда) до 16. 30 ч. е прекъснато водоподаването в с. Омарчево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.