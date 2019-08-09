Прекъсване на водоподаването в село Самуилово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 09.08. 2019 г. (петък) до 20.30 ч. е прекъснато водоподаването в село Самуилово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.