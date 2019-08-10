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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с.Крушаре

10 август 2019 08:10, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.08.2019г.(събота) до 15.30 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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