Прекъсване водоподаването в с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.08.2019г.(събота) до 15.30 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.