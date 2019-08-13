Продължават акциите по обезвреждане на райони и загробване на открити животински отпадъци

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Продължават акциите по обезвреждане на районите и загробване на откритите там животински отпадъци.

По разпореждане на кмета Стефан Радев, беше увеличен броят на осигурената от Община Сливен техника, за извършените вчера дейности в района на село Тополчане.

Мероприятията приключиха късно вечерта на 12 август.

13.08.2019 г.

Снимка: Internet