Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Продължават акциите по обезвреждане на райони и загробване на открити животински отпадъци

13 август 2019 11:34, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 33
---

Продължават акциите по обезвреждане на районите и загробване на откритите там животински отпадъци.

По разпореждане на кмета Стефан Радев, беше увеличен броят на осигурената от Община Сливен техника, за извършените вчера дейности в района на село Тополчане.

Мероприятията приключиха късно вечерта на 12 август.

13.08.2019 г.

Снимка: Internet

« предишнаследваща »


 