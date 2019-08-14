Прекъсване на водоподаването в част от кв.''Клуцохор''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес -14.08.2019./сряда поради възникнала авария е прекъснато водоподаването в част от кв. "Клуцохор" - в района на Трета Поликлиника и Спортна зала Асеновец до 15.00 ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.