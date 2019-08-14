Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в част от кв.''Клуцохор''

14 август 2019 09:26, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес -14.08.2019./сряда поради възникнала авария е прекъснато водоподаването в част от кв. "Клуцохор" - в района на Трета Поликлиника и Спортна зала Асеновец до 15.00 ч.

 

 

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

« предишнаследваща »


 