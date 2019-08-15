Прекъсване на водоподаването в кв."Ново село"кв.''Бългърка''кв''.Сини Камъни'' и Вилна зона'' Дюлева река''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 265 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 265

Днес 15.08 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Ново село, кв.Сини камъни,кв. Българка и част от Вилна зона до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.