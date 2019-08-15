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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в кв."Ново село"кв.''Бългърка''кв''.Сини Камъни'' и Вилна зона'' Дюлева река''

15 август 2019 09:06, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 265

Днес 15.08 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Ново село, кв.Сини камъни,кв. Българка и част от Вилна зона до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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