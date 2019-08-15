Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 97 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 97

Днес 15.08 /четвъртък/ поради авария на ул. Иван Рилски е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.