Прекъсване на водоподаването в част от кв.''Клуцохор''

ВиК-Сливен преди 9 часа, брой четения: 153 Излъчване:преди 9 часа, брой четения: 153

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес -20.08.2019. поради възникнала авария е прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - в района на блок 2„ от 09.00 до 12.00 ч.