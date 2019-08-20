Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"

ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 148 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 148

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 20. 08. 2019 г. (вторник) от 12.00 до 16.30 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв. "Българка" - в района на бл.1 до бл.17

При възможност водоподаването ще бъде възстановено но по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.