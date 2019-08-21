Прекъсване водоподаването в района на ул."Великокняжевска"и ул."Михаил Чайковски"

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 21.08.2019 г. (сряда) до 14.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Великокняжевска"и ул."Михаил Чайковски".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.