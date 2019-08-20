Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

"Топлофикация-Сливен"ЕАД уведомява своите клиенти от кварталите: "Младост"; "Дружба"; "Българка" и "Сини камъни", че на 21.08.2019г. от 09,00ч. до 22,00ч. няма да имат битова гореща вода, поради отстраняване на възникнали аварии по магистрален тръбопровод.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство.