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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

20 август 2019 15:12, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33
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"Топлофикация-Сливен"ЕАД уведомява своите клиенти от кварталите: "Младост"; "Дружба"; "Българка" и "Сини камъни", че на 21.08.2019г. от 09,00ч. до 22,00ч. няма да имат битова гореща вода, поради отстраняване на възникнали аварии по магистрален тръбопровод.

 

Ръководството се извинява за причиненото неудобство.

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