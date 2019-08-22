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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването

22 август 2019 08:33, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53
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Днес, 22.08.2019г. от 9,00ч. до 19,00ч. ще бъде спряно топлоподаването към следните адреси:

бул."Христо Ботев"; бул."Александър Стамболийски"; ул."Неофит Бозвели"; ул."Мур"; ул."Габрово"; IV-то осн.училище; Инфекциозна болница и ХЕИ; ул."Антон Иванов"; ул."Одрин"; ул."Дунав"; ул."Щросмайер"; ул."Иван Вазов" и бул."Цар Освободител".

 

Ръководството се извинява за причиненото неудобство

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