Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Днес 22.08.2019 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Речица от 09.30 до 11.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.