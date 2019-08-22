Победител в конкурса за слоган

Топлофикация-Сливен преди 20 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 11

Спечелената награда в обявения конкурс за слоган на "Топлофикация-Сливен"ЕАД беше връчена на победителката Мариана Атанасова от гр.Харманли на 20.08.2019г., а предложения от нея текст вече е мото на нашето дружество.

Ето как г-жа Атанасова прие достойно спечелената награда СМАРТФОН GSM XIAOMI POCOPHONE F1 64/6 DS BLACK:

"Много благодаря за прекрасния подарък!, Телефона е страхотен! Пожелавам ви още много пъти по 50 да внасяте удобство и комфорт в ежедневието на хората! А на екипа на Топлофикация Сливен желая здраве, късмет и много лични и професионални успехи!"