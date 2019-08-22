Прекъсване водоподаването на с.Струпец

ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.08.2019г.(четвъртък) до 15.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Струпец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.