Прекъсване водоподаването в кв. „Гара Чумерна „ Шивачево

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22 и 23 .08. 2019 г. ще бъде прекъснато водоподаването на кв.Гара Чумерна - Шивачево до 18.00 ч.на 23 .08.2019.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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