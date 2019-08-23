Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 16

Днес 23.08 /петък/поради авария на ул.Попска по Воден цикъл, ще бъде нарушено водоподаването в западната част на кв. Клуцохор до 15.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.