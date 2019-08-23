Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 20

Днес 23.08 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Крушаре до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.