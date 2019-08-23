Прекъсване на водоподаването в селата: Бяла ,Новачево и Градско

ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 5

Днес 23.08 /петък/ поради аварии е прекъснато водоподаването в с.Бяла, с.Новачево и с.Градско до отстраняване на авариите. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.