Прекъсване на водоподаването в кв.'' Комлука''

ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 31

Днес 23.08 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Комлука до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.