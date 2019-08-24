Прекъсване на водоподаването в с Мечкарево

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 24. 08. 2019 г.(събота) до 14. 30 ч. е прекъснато водоподаването на с.Мечкарево .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.