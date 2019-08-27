Прекъсване на водоподаването в с.Крушаре и с.Гергевец .

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 11

Днес 27.08 /вторник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с.Крушаре и с.Гергевец от 09.00ч. до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.