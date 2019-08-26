ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 929114

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=929114&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 929115

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=929115&mode=view

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