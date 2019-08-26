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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение"

26 август 2019 14:39, ВиК Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”

 

Решението е публикувано в АОП под номер 929114

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=929114&newver=2

 

Обявлението е публикувано в АОП под номер 929115

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=929115&mode=view

Файлове

Решение за откриване (публикуван документ на 26.08.2019 г.) [1.57MB]

Portable Document Format File

Обявление (публикуван документ на 26.08.2019 г.) [3.13MB]

Unknown file type

Документация и образци за участие (публикуван документ на 26.08.2019 г. ) [140KB]

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