Прекъсване на водоподаването в с. Гергевец

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 24

Днес 26.08.2019 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Гергевец от 12.30. до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.