Прекъсване водоподаването на с,Селиминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на помпен агрегат на 28.08.2019г. (сряда) до 15.00ч. е прекъснато водоподаването на с.Селиминово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство