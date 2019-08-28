Прекъсване на водоподаването с. Бял кладенец,с.Млекарево, и с.Радецки,

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 29

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28. 08. 2019 г. (сряда) до 17. 00 ч.е прекъснато водоподаването на селата с. Бял кладенец, с.Млекарево,и с.Радецки .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД се извинява за причиненото неудобство.