Прекъсване водоподаването на с.Желю войвада

ВиК-Сливен преди 14 часа, брой четения: 63 Излъчване:преди 14 часа, брой четения: 63

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02.09.2019г.(понеделник) до 16.30 ч. е прекъснато водоподаването на с.Желю войвода.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.