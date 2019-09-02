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Родителски срещи в ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"

02 септември 2019 13:59, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 12 часа, брой четения: 87

Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви за датите на предстоящите родителски срещи:

10 клас –04.09.2019 г. /сряда/ - 18.00 часа, сградата на „Голяма езикова“

за 8 клас, паралелка Испански - Френски език срещата ще се състои на 04.09.2019 г. /сряда/ - 18.00 часа в "Малката езикова"

За останалите паралелки от 8 клас – 10.09.2019 г. /вторник/ - 18.00 часа, сградата на „Малка езикова“

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